Nadat onderzoek naar doodsbedreigingen wordt stopgezet: El-Bazioui dient opnieuw klacht in

GENT Aantal coronabe­smet­tin­gen in Gentse woonzorg­cen­tra daalt na korte opflakke­ring

De Gentse stadsrusthuizen kregen de afgelopen weken toch opnieuw meer coronabesmettingen te slikken. Dat is niet onverwacht, ook in de brede bevolking stegen de cijfers. Intussen is de daling ingezet.

9 april