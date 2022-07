Nachtburgemeester start nachtwinkel in bushokje tijdens Gentse Feesten: “Het mag niet, maar we doen het toch. We kunnen niet anders”

Gent“We zijn onze eigen concurrentie, maar het kan ons niet schelen.” Nachtburgemeester Edmond Cocquyt heeft het bushokje op Sint-Jacobs weer omgebouwd tot nachtwinkel. Hij verkoopt er - jawel - bier in blik, wat velen ‘de plaag van de Gentse Feesten’ noemen. “Iedereen koopt hier maar bier in de nachtwinkels, wij willen ons deel daarvan.”

En dus is het bushokje nu een nachtwinkel, vol flessen sterke drank. Die worden evenwel niet verkocht, ze dienen alleen als decor. In de aanbieding: spekken voor 1 euro, chips voor 1 euro, en pintjes, aan 2 euro. Dat is dus een euro goedkoper dan op het plein zelfs, en je hoeft geen herbruikbare-beker-borg van 1 euro te betalen. Want het bier dat verkocht wordt, is bier in blik: Primus van een halve liter.

Steentje bijdragen

De pleinorganisatoren klagen al jaren dat de nachtwinkels profiteren van de Feesten. “Ze krijgen hun blikken bier niet snel genoeg aangesleept, en elke avond staan er wachtrijen aan die nachtwinkels. En Trefpunt maar gratis groepen programmeren, die we proberen te betalen met de opbrengst van onze drankverkoop”, zegt Cocquyt. “We draaien elk jaar verlies. Daarom willen we nu ons deel meepikken van wat de nachtwinkels verkopen. Wij mogen geen blik verkopen volgens het Feestenreglement, maar we trekken ons daar niets van aan. We kunnen niet anders. En ik hoop dat de stad eens een hartig woordje gaat klappen met die nachtwinkels. Ze moeten hun steentje bijdragen aan de Feesten. En dat gaat niet over 100 euro betalen he, een échte financiële bijdrage. Want versta mij niet verkeerd. Wij zijn voor de nachtwinkels. Jonge gasten kunnen geen pinten van 3 euro betalen. Zelfs ik ging als student naar de nachtwinkel. Maar ze moeten dus wel bijdragen. Voilà.”

Volledig scherm In 2019 was de Nachtwinkel op maandagochtend plots een apotheek © Wannes Nimmegeers

Volgens Cocquyt is er nog een bijkomend probleem. “De Cara Blond van de Colruyt. Die is dus belachelijk lekker, maar wel direct zwaar bier, met 8,5 graden. En Cara rood is er 7,5. Dat maakt mensen veel rapper zat, en dat jaagt ons dan weer op kosten omdat we meer sfeerbeheerders moeten betalen. Dat is echt niet meer ernstig.”

Apotheek

Traditiegetrouw zal Edmond zijn Nachtwinkel open houden op momenten dat het hem past, of dat hij iemand vindt om in het kraam te zitten. Die moet er liefst wat Pakistaans uitzien, zoals het blijkbaar hoort in een nachtwinkel. Heel waarschijnlijk wordt de Nachtwinkel tegen maandagochtend overigens omgevormd tot apotheek, waar Dafalgan verkocht zal worden. Officieel mag dat allemaal niet, uiteraard, maar omdat het meer grap en satire is dan een echt winkel, laat de stad voorlopig begaan. De Lijn eiste 2.000 euro waarborg van Trefpunt om het bushokje te mogen gebruiken. “We mogen geen enkele schram op dat kot maken, anders zijn we ons geld kwijt.”

Volledig scherm De nachtwinkel in het bushokje © Jill Dhondt

