Naast eten, kan je nu ook cursussen en snacks voor tijdens het studeren aan huis laten leveren in Gent

Beeld je even in: het is de dag voor een belangrijk examen. Je moet de helft van je cursus nog van buiten blokken en dan besef je plots dat je nog een belangrijke samenvatting moet afdrukken. Tijd om naar het kopieercentrum te gaan is er absoluut niet. Om studenten van een inzinking te behoeden, levert Deliveroo daarom vanaf deze week cursussen aan huis in Gent en Brussel.