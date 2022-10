Naar de Vooruit met de waterbus? Vlaamse overheid onderzoekt potentieel in Gentse binnenstad

Gent/Merelbeke “Ik moest meegaan naar zijn kantoor, waar hij me ‘zou laten kreunen’”: leerkrach­ten GO! Atheneum Merelbeke slaan alarm na meerdere zware incidenten met directeur

Het zijn woelige tijden op het GO! Atheneum in Merelbeke. Volgens een aantal leerkrachten en medewerkers van de school is de situatie niet meer leefbaar. Oorzaak is volgens hen het schrikbewind en ongepast gedrag van directeur J.D.S. “Hij raakte mij aan in het bijzijn van zijn collega’s en drong aan om mee te gaan naar zijn bureau, waar hij mij ‘zou laten kreunen.’”

