Na zijn ontslag plunderde 21-jarige rekening van familiebedrijf en trok hij naar Dubai: etentjes bij Salt Bae, scheuren in een Lamborghini en nachtjes met prostituees

Gent Chef van gerenom­meerd restaurant in Gent lanceert nieuwe spirit: “Zoals een Aperol, maar dan eigenzinni­ger”

Amper 28 is hij, maar chef Hannes Vandebotermet van het gerenommeerde restaurant Lof in Gent, scheert al jaren hoge toppen. Nu pakt hij uit met een nieuwe spirit, samen met zijn broer Pepijn en twee vrienden. “Het is als Aperol maar dan eigenzinniger”, zegt hij over Duno Bitter. “Op basis van duindoornbessen, wat je enkel aan de kust kan vinden.”

4 juni