Na zelfmoord aangerand meisje (14), moeten beklaagden zich verantwoorden voor aanranding eerbaarheid met dood tot gevolg

Na drie jaar is Ei­tje-podcastma­ker Malou zwanger: ‘Ik ben dolgeluk­kig, maar niet onbezorgd’

Alleenstaande dertiger Malou van der Starre (36) deelt het hobbelige traject van haar kinderwens met meer dan 100.000 luisteraars in haar podcast Eitje. Drie jaar en vijftien vruchtbaarheidsbehandelingen later is ze zwanger, maar zorgeloos is ze niet: ,,Ik geloof pas dat alles goed is als mijn dochter in mijn armen ligt.”

