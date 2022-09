Na verdacht overlijden in Ibis hotel aan Sint-Baafsplein: geen sprake van kwaad opzet

Gent Leider (25) van bende die cocaïne dealde in Vlaanderen riskeert zeven jaar cel: “Had een personal shopper die Rolex-horloges voor hem kocht”

Een 25-jarige man stond aan het roer van een grote bende die cocaïne dealde in Lokeren, Sint-Niklaas en Gent, tot hij in oktober 2020 tegen de lamp liep tijdens een routinecontrole van de Gentse politie. In totaal konden elf bendeleden geïdentificeerd worden, met verscheidene functies. Zo waren er enkele taxichauffeurs bij, maar ook een personal shopper die verantwoordelijk was voor het aankopen van luxegoederen. De bendeleider riskeert een celstraf van 7 jaar.

8 september