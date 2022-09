Na verdacht overlijden in Ekkergem: twee verdachten blijven in de cel

Gent In Gent starten ze het academie­jaar met les in veiligheid dankzij escape room van brandweer: “In 7 minuten proberen ontsnappen uit rokend studenten­kot”

Op het Sint-Pietersplein in Gent werd woensdag naar aloude traditie het startschot van het nieuwe academiejaar gegeven tijdens de Student Kick-Off. Er werd gedanst op de muziek van Kabouter Plop en Camille, maar in het feestgedruis had Brandweerzone Centrum ook een plekje veroverd. Ze brachten zelfs een primeur mee: hun gloednieuwe escape room, waarbij ze spelenderwijs de kennis van studenten over brandveiligheid willen testen.

29 september