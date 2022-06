Na twee jaar heisa en overleg rond verbouwingen Gravensteen... blijft oorspronkelijk plan overeind staan: “Er is gewoon niks anders mogelijk”

GentNa twee jaar pauze met verschillende voorstellen van meerdere Gentse groepen, heeft het stadsbestuur uiteindelijk beslist om tóch de controversiële aanpassingen aan het Gravensteen te doen die in eerste instantie al gepland waren. Was het inderhaast opgezette inspraaktraject dan een maat voor niets? Toch niet, vindt schepen Sami Souguir (Open Vld). “We hebben er veel uit geleerd, we zouden het in de toekomst anders aanpakken.”

De heisa rond het Gravensteen is ondertussen wel bekend. De stad wil de burcht toegankelijk maken voor rolstoelgebruikers, en om daar Vlaamse subsidies voor te krijgen moet het kasteel ‘integraal toegankelijk’ zijn. Dat betekent dat rolstoelgebruikers overal moeten kunnen geraken zonder hulp. De Gentenaars verzetten zich behoorlijk luid tegen het voorstel dat op tafel lag: een paviljoen in het parkje langs de geldmunt en een lift tegen de donjon. En toch is dat uiteindelijk wat er zal gebeuren. Daarop kwam nu stevige kritiek vanuit de oppositie, zowel uit linkse hoek bij monde van Sonja Welvaert (PVDA) als uit rechtse hoek, waar Karlijn Deene (N-VA) zich het dossier aantrekt.

“We hébben de Gentenaars de kans gegeven om alternatieven uit te werken”, zegt bevoegd schepen Sami Souguir (Open Vld). “Alleen blijkt dat op deze historische site meer niet, dan wel mogelijk is. Dat we de burcht toegankelijk willen maken is een keuze waar wij als stad blijven achter staan, en waar vermoedelijk niemand tegen gekant is. Alleen moet dat dus gebeuren binnen de contouren die er zijn. Alle voorgelegde alternatieven, zelfs dat van de Stadsbouwmeester, zijn uiteindelijk op een minstens gedeeltelijke njet gestoten. En dus komen we telkens uit bij waar we al waren: een paviljoen in het parkje en een lift tegen de donjon.”

Zelfde vaststelling

Toch vindt Souguir het inspraaktraject niet nutteloos geweest. “Het was niet de vorm van participatie die we vandaag, met dit stadsbestuur, zouden opstarten”, zegt hij. “Bij toekomstige projecten willen we vooraf, bij de start en tijdens het proces participatie voorzien. Maar dit dossier dateert al van 2016, en hoewel de uitkomst misschien niet is wat actie- en bewonersgroepen hadden verwacht of gehoopt, ben ik toch tevreden met het gelopen proces. We zijn met kritische maar geëngageerde Gentenaars tot een aantal bijkomende scenario’s gekomen. De alternatieven die op korte tijd werden uitgewerkt, getuigen van veel engagement. De voorstellen werden besproken, gewikt en gewogen om uiteindelijk opnieuw tot dezelfde vaststelling te komen: op de site kan meer niet dan wel. En we moeten eerlijk zijn: zelfs na geslaagde participatie bestaat de kans dat er voor- en tegenstanders blijven, met elk uitgesproken standpunten en soms tegengestelde of botsende belangen. Dan is het aan ons, de politiek, om een balans te vinden in die standpunten en een beslissing te nemen. Ook nu hebben we als college beslist dat het ontwerp dat het resultaat was van de Open Oproep, en dat kan rekenen op gunstige preadviezen, het meest tegemoet komt aan de vooropgestelde doelstellingen en dat we dus de lopende overheidsopdracht verderzetten.”

Of het Gravensteen er effectief zo zal gaan uitzien als op de plannen van de Tijdelijke Vereniging Murmuur - Dhooge & Meganck - Sabine Okkerse te zien is, valt af te wachten. De timing om de nodige subsidies te verkrijgen, is krap, en de actiegroepen zijn van plan alle mogelijke middelen te gebruiken om het dossier alsnog te dwarsbomen.

