Na twee jaar heisa en overleg rond verbouwingen Gravensteen... blijft oorspronkelijk plan overeind: “Er is gewoon niks anders mogelijk”

“We hebben de Gentenaars de kans gegeven om alternatieven uit te werken”, zegt bevoegd schepen Sami Souguir (Open Vld). “Alleen blijkt dat op deze historische site meer niet, dan wel mogelijk is. Dat we de burcht toegankelijk willen maken is een keuze waar wij als stad blijven achter staan, en waar vermoedelijk niemand tegen gekant is. Alleen moet dat dus gebeuren binnen de contouren die er zijn. Alle voorgelegde alternatieven, zelfs dat van de Stadsbouwmeester, zijn uiteindelijk op een minstens gedeeltelijke njet gestoten. En dus komen we telkens uit bij waar we al waren: een paviljoen in het parkje en een lift tegen de donjon.”

Zelfde vaststelling

Toch vindt Souguir niet dat het inspraaktraject nutteloos is geweest. “Het was niet de vorm van participatie die we vandaag, met dit stadsbestuur, zouden opstarten”, zegt hij. “Bij toekomstige projecten willen we vooraf, bij de start en tijdens het proces participatie voorzien. Maar dit dossier dateert al van 2016, en hoewel de uitkomst misschien niet is wat actie- en bewonersgroepen hadden verwacht of gehoopt, ben ik toch tevreden met het gelopen proces. We zijn met kritische maar geëngageerde Gentenaars tot een aantal bijkomende scenario’s gekomen. De alternatieven die op korte tijd werden uitgewerkt, getuigen van veel engagement. De voorstellen werden besproken, gewikt en gewogen om uiteindelijk opnieuw tot dezelfde vaststelling te komen: op de site kan meer niet dan wel. En we moeten eerlijk zijn: zelfs na geslaagde participatie bestaat de kans dat er voor- en tegenstanders blijven, met elk uitgesproken standpunten en soms tegengestelde of botsende belangen. Dan is het aan ons, de politiek, om een balans te vinden in die standpunten en een beslissing te nemen. Ook nu hebben we als college beslist dat het ontwerp dat het resultaat was van de Open Oproep, en dat kan rekenen op gunstige preadviezen, het meest tegemoet komt aan de vooropgestelde doelstellingen en dat we dus de lopende overheidsopdracht verderzetten.”