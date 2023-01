Na ‘toeterprotest’ op viaduct E17: socialistische vakbond organiseert bevraging onder truckers

GentHoe denkt de camioneur nu écht over de snelheidsverlaging op de E17 in Gentbrugge? Om op die vraag een antwoord te vinden, trok transportbond ABVV-BTB maandagochtend naar de truckersparking net voor het viaduct. “Niet het tijdsverlies, maar vooral de veiligheid is het grootste probleem”, zegt vakbondsman Steven Steyaert. “Die 19 doden staan in ons geheugen gegrift.”

Sinds 20 december mogen vrachtwagens van meer dan 3,5 ton nog slechts 70 in plaats van 90 kilometer per uur rijden op het viaduct van Gentbrugge. Uit protest wordt er inmiddels al drie weken lang elke nacht getoeterd. “Die toeteractie kwam er niet op onze vraag”, benadrukt vakbondsman Steven Steyaert, “maar we zitten duidelijk met een probleem.”

Samen met zijn collega’s van de socialistische transportbond ABVV-BTB trok Steyaert maandagochtend van vrachtwagen naar vrachtwagen. In ruil voor een kop dampende koffie deden de pauzerende truckers hun verhaal. Hoe kijken zij naar de snelheidsverlaging? En wat moet er veranderen?

“Tijdsverlies is niet de grootste bezorgdheid”, analyseert Steyaert. “Vooral de veiligheid is een probleem. Bij de werken aan het viaduct de afgelopen jaren lieten 19 vrachtwagenbestuurders het leven. Die doden staan in ons geheugen gegrift. Ook nu is de situatie gevaarlijker geworden.”

“Wie richting Kortrijk moet, schuift van het rechter- naar het linkerrijvak. Rij daar maar eens 70 kilometer per uur terwijl alle andere wagens 90 kilometer per uur rijden.” Iedereen -ook personenwagens- aan 70 kilometer per uur dan maar? “Dat moet bespreekbaar zijn”, vindt Steyaert. “We moeten samen een oplossing vinden.”

Volledig scherm Sinds 20 december mogen truckers nog maar 70 kilometer per uur rijden op het viaduct van Gentbrugge. © Wannes Nimmegeers

Ook aanwezig op de actie: Ghislain Deruwez (41). De trucker uit Ieper is een van de drie beheerders van de Facebook-pagina ‘We blijven toeteren op het viaduct tot we 90 mogen’. “Voor de duidelijkheid: ondanks onze naam roepen ook wij op om tijdelijk te stoppen met toeteren. Onze vraag om in gesprek te gaan, is gehoord. Pas als de snelheidsverlaging niet teruggeschroefd wordt, duwen we opnieuw op ons claxon.”

“Ik heb ook meegetoeterd”, geeft buurtbewoner Mark De Visscher (54) grif toe. De maatregel kwam er op vraag van bewonersgroep Viadukaduk. “Zij vertegenwoordigen slechts een deel van de omwonenden”, zegt De Visscher. “Ik woon al sinds mijn 18 jaar naast het viaduct. En ja, de laatste weken word ik rond half vijf uit mijn slaap geblazen. Pittig vervelend, maar zouden de truckers zonder dit protest gehoord zijn?”

Algemene zone 70?

Nog deze week zitten de federale wegpolitie, de Stad Gent en de Vlaamse overheid samen om de situatie te bespreken. Wordt de snelheidsverlaging afgeschaft? Of komt er een algemene zone 70? “Als het technisch mogelijk is, is dat laatste voor ons uiteraard geen probleem”, klinkt het bij bewonersgroep Viadukaduk. “Maar het Agentschap Wegen en Verkeer (verantwoordelijk voor het viaduct, red.) zal dat moeten onderzoeken.”

Volledig scherm Buurbewoner Mark De Visscher (links) en vrachtwagenbestuurder Ghislain Deruwez (rechts) gingen met elkaar in overleg. © Cedric Matthys

