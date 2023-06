Na referendum in Gent over publieke gronden en sociaal wonen nu ook debat in Vlaamse regering? 18.000 handtekeningen onderweg naar Brussel

Steunactie voor Kyana (22), die vriend en twee jonge kindjes verloor in brand: “Er spookt veel schuldge­voel door haar hoofd”

De zware brand die maandag het leven kostte aan de 25-jarige Alyas en twee jonge kindjes, ging in heel Vlaanderen door merg en been. Mama Kyana (22), die als enige achterblijft, ligt nog steeds zwaargewond in het ziekenhuis. Haar familie probeert nu met een steunactie voor een financieel duwtje in de rug te zorgen. “Het is onwezenlijk om drie begrafenissen te moeten regelen voor de mensen die je het liefste ziet.”