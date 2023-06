Na ongeval met 13-jarige fietser: komende weken werken gepland aan kruispunt Keizerpoort

MIJN STAD. Ivan Saerens (50) brengt tijdens Gentse Feesten Sint-Baafs aan het dansen: “Ik droom echt van een mini Central Park aan de zuid”

Ivan Saerens (50) regelt net nog wat leveringen in ‘De Abt Van Orval’ wanneer we hem ontmoeten. Zijn restaurant, maar vooral ook een historisch gebouw én tijdens de zomer het commandocentrum van de Gentse Feesten aan Sint-Baafs. Hij heeft 21 edities op de teller staan. Vandaag leidt hij ons rond door ‘zijn’ Gent en toont hij ons zijn favoriete plekjes, maar vertelt hij in één adem ook wat er volgens hem beter kan in de stad.