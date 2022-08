Na Muziekodroom in Hasselt, ook minder knaldrang in Gent? Viernulvier vreest nog niet, maar rekent wel: “Het publiek kiest conservatiever in zee van aanbod”

GENTCultuurcentrum Muziekodroom in Hasselt gaat in sluimerstand , volgens de organisatie is de opkomst na corona lager. Moeten ook de Gentse tegenhangers vrezen? Viernulvier, gehuisvest in de Vooruit, kampt ook met oplopende rekeningen, maar nog niet met doemscenario’s. “We denken aan een andere prijsstrategie”.

Is de opkomst na corona echt lager dan voorheen? Franky Devos, coördinator van cultuurcentrum Viernulvier, weet het zo nog niet. “Wij starten met een theaterfestival, een soort best-of van het voorbije seizoen. Dat heeft een trouw publiek en daar kan je dus geen stelling op maken. Daarnaast is het een hete zomer geweest, mensen zijn dus wel opnieuw klaar voor cultuur in een zaal.”

Energie maal vier

Dat betekent niet dat ook Viernulvier zich niet over de financiën buigt. “Wij zijn een drukbezet centrum in een historisch pand met sowieso al een torenhoge energierekening. Net zoals in gezinnen gaat die ook maal vier door de stijgende prijzen. Ook wij bekijken hoe we die prijzen kunnen indammen en het maakt concerten organiseren zeker niet goedkoper.” Viernulvier kon ook zijn subsidiedossier verzilveren en kreeg 12 procent extra uit de Vlaamse cultuurpot. “Daar kon Muziekodroom al vijf jaar niet op rekenen, dat scheelt in het verhaal. Voor ons gaat die verhoging volledig op aan de indexering van de lonen en de stijgende energieprijzen”.

Tegelijk merkt Devos ook wel dat het publiek moet of mag kiezen uit een bijzonder groot aanbod. “Na de lockdowns hebben alle organisatoren geprobeerd om zo veel mogelijk contracten met artiesten te honoreren, concerten in te halen enzomeer, wat een bomvolle zomerprogrammatie betekende”. Aangezien concerten er niet goedkoper op geworden zijn en mensen op slechts één plek tegelijk kunnen zijn, is de opkomst niet overal even groot. “Je hoort het ook in de festivalsector, waar niet alle organisaties het even goed hebben gedaan. Dat heeft weinig te maken met kwaliteit, wel met tijdsindeling”.

Conservatiever, selectiever

Zo kiest ook het Viernulvier-publiek sinds de coronacrisis wat selectiever. “Kort na de pandemie gingen mensen voor een gegarandeerde beleving. Ze kozen voor zekerheden, bands die ze al kennen of feestjes waarvan ze zeker zijn dat het een topavond wordt. Wie op de centen moet letten, kwam zo in plaats van 4 keer misschien wel 2 keer en dan heeft de experimentele programmatie daar wel wat onder geleden. Ook wij zijn voorzichtiger, maar in de problemen komen doen we niet”.

Meer zelfs, om te garanderen dat de zalen wel nog vollopen, denkt Viernulvier aan een andere ticketing-strategie. “We willen er wel voor zorgen dat mensen die dat willen, naar Viernulvier kunnen komen. We zitten dus samen over een andere prijsstrategie die dat moet garanderen”.

