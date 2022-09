Na moeilijke ochtendspits opnieuw ongeval op E40 in Drongen richting kust: drie wagens betrokken

Gent Uitbaters crèche Sloeber­huis­je nog niet vrij na beroep van parket tegen vrijlating

Davina V., de vrouw die kinderopvang ‘t Sloeberhuisje uitbaatte, en haar vader Roxan V. mogen de gevangenis dan mogelijk toch niet verlaten. Het parket van Oost-Vlaanderen gaat in beroep tegen de beslissing van de raadkamer om hen vrij te laten met een enkelband. In februari raakte een baby van zes maanden levensgevaarlijk gewond in de crèche. Het meisje overleed later aan haar verwondingen.

30 augustus