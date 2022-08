Na massaal protest en negatief advies van brandweer en stad: GMF vraagt minister om plannen De Lijn in Wondelgemse Meersen te herbekijken

Gent kreunt onder de hitte en de droogte. “Wetenschappers waarschuwen: zulk extreem weer is het nieuwe normaal”, zegt Bouke Billiet van het GMF. “En toch bestaan er nog steeds plannen om op Wissenhaeghe, het laatst resterende stukje van de Wondelgemse Meersen, een oefenterrein voor De Lijn te bouwen. Daarvoor zal - anno 2022 - opnieuw een groengebied dat bestempeld wordt als ‘biologisch zeer waardevol’ opgeofferd worden, en vol beton gestort worden. Dat is onaanvaardbaar. Het GMF is ervan overtuigd dat De Lijn elders in Oost-Vlaanderen een geschikter terrein, dat al verhard is, kan vinden.”