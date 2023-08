Na Ledeberg heeft nu ook de Sint-Denijslaan een ‘inschuifhuis’: “Exacte timing en kostenplaatje”

Wat te doen in Gent dit weekend? Van het gratis Dioniss festival tot ‘Barbie vs Oppenhei­mer’ in Kinépolis

Zin in wat animo dit weekend, maar geen inspiratie? Wij zochten en vonden vijf leuke activiteiten in Gent voor het weekend van 29 en 30 juli. Van een kater na Dioniss-Festival naar een katerbrunch in Bar Bricolage of een aangrijpende fototentoonstelling in de Sint-Pietersabdij. Want zetelhangen, dat kan in de week ook, niet?