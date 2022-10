Na klachten over gratis flessenwater in Mendonk, nu ook gratis PMD-zakken. “Werken kunnen half november starten”

Al maanden waren er in Mendonk problemen met vervuild leidingwater. Volgens metingen is dat water nog perfect drinkbaar, omdat het voldoet aan alle normen en waarden. Maar het ziét er niet uit, dat beseffen ze bij Farys ook. En dus wordt er sinds begin deze maand gratis drinkwater in flessen geleverd in het getroffen gebied, in afwachting dat de verouderde waterleidingen kunnen vervangen worden. Probleem opgelost? Niet echt. Sommige bewoners merkten op dat ze nu veel meer PMD-afval hadden, en dat dat òòk geld kost. Dus heeft Farys nu aan alle huizen waar water wordt geleverd, ook twee gratis PMD-zakken geschonken. Intussen wordt ook niet meer gewerkt met flessen van een of anderhalve liter, maar met bidons van 10 liter. Ook dat is voor sommige bewoners een probleem.

Timing

“Intussen weten we wel dat we half november met de werken kunnen starten”, zegt Bruno Pessendorffer van Farys. “Die werken om de verouderde leidingen te vervangen waren gepland, maar we voeren ze nu gewoon een stuk vroeger uit. Niet zo simpel, want dat moet in overleg met alle andere nutsmaatschappijen, zodat de straten niet onnodig meerder keren worden open gebroken. Half november starten we dus in de Spanjeveerstraat, om zo verder te gaan richting Barkstraat. Tegen dat alles klaar zijn, zullen we al 2023 zijn. Maar zolang er geen proper kraantjeswater is, zullen de mensen water van ons krijgen.”

Intussen blijkt dat de mensen van Mendonkdorp ontevreden zijn omdat zij geen flessenwater krijgen. “In die straat in de situatie onder controle, daar kunnen we de waterkwaliteit goed houden door leidingen te spoelen”, zegt Pessendorffer. “Er zijn trouwens ook mensen die melden dat zij wél flessenwater krijgen, terwijl er bij hen thuis geen enkel probleem is met het leidingwater. Maar zij mogen dat water gewoon houden, we gaat het niet terug ophalen.”

