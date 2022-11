Na het coronavaccin, het griepvaccin. Minister Vandenbroucke laat zich prikken in Gent

De griep is in het land, en nu de scholen herbegonnen zijn en de werkvloer weer drukker bevolkt is, wordt verwacht dat het griepvirus zich snel zal verspreiden. Remedie: vooraf vaccineren. “Bij het personeel van het AZ Jan Palfijn gebeurt dat volledig vrijwillig, en toch halen we elk jaar hoge cijfers", zegt dokter Louis Ide. “Het is belangrijk om zoveel mogelijk personeelsuitval te vermijden. Maar het is ook belangrijk dat oudere en gevoelige mensen zich laten inenten.” Vandenbroucke was alvast lovend voor ‘prikdokter Jo’. “Niks van gevoeld!” Ook gezondheidsschepen Rudy Coddens liet alvast zijn prik zetten, bij de nieuwe directeur Tom Balthazar was dat al gebeurd.