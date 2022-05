Na heisa over weggegooid Panosbrood: Gentse bakkerijketen verkoopt al maanden ‘brood van gisteren’ voor een prijsje

GENTStapels weggegooid brood , net op het moment dat de prijzen overal stijgen: het was geen mooi tafereel in Antwerpen. In Gent doen we het gelukkig anders. Dat blijkt uit het verhaal van bakkerijketen Van Hecke, waar ze al maanden ‘brood van gisteren’ verkopen. Voor halve prijs.

Er liggen nog twee ‘broden van gisteren’ te blinken in de verder al stevig uitgedunde etalage van Bakkerij Van Hecke op de Francisco Ferrerlaan in Gent. Volgens verkoopster Lieselot De Clerck (21) zijn we er nog net op tijd bij, wie één van de twee grote witte galetten wil scoren, moet er op tijd bij zijn. Voor een groot of medium brood van gisteren betaal je 1,5 euro, voor een kleintje 1 euro. “Ja, echt alle broden komen in aanmerking”.

Broodprijs

Het idee ontstond zo’n twee maanden geleden, bij algemeen directeur Jeroen Van Hecke, die de 17 winkels van de bakkerijketen beheert. “Steeds meer mensen klaagden over de inderdaad stevig gestegen broodprijs’, zegt Lieselot. “De grondstofprijzen kosten ook gewoon meer, dus we begrijpen dat zeker”. Elke dag moeten ze ook bij Van Hecke wel wat weggooien. “We proberen dat natuurlijk in andere producten te verwerken of te recycleren, maar daar zit een limiet op”, zegt ze.

Dus kwam er ‘brood van gisteren’. “De meeste van onze klanten die na het werk nog snel een broodje komen halen, doen dat voor diezelfde avond of om de ochtend nadien boterhammen te smeren. Dan maakt het niet uit of ze dat nu ophalen of morgenvroeg exact hetzelfde brood gebruiken”. Maar zo wordt er wel minder weggegooid en eerlijk is eerlijk: een brood van gisteren is dus niet ovenvers. “Het is natuurlijk wél nog lekker en het houdt nog enkele dagen. Anders zouden we het niet verkopen”, zegt ze.

Ovenvers of gisteren gebakken

Het duurde even voor de vaste klanten het voordeel begonnen te zien, maar nu vragen steeds meer mensen naar een broodje van gisteren. “We bakken natuurlijk naargelang de vraag, erg veel brood voor morgen blijft er dus niet per sé over”, zegt Lieselot. “Maar nu weten klanten beter wat het is en kunnen ze dus ook beter inschatten of ze een vers broodje of ééntje van gisteren willen”. De verkoop van de verse broden is er alvast niet op achteruit gegaan. “Nee, daar merken we nauwelijks verschil”.

Volledig scherm Brood van gisteren bij Bakkerij Van Hecke © Sofie Van Waeyenberghe

Van Hecke is daarmee één van veel bedrijven dat alternatieven zoekt voor de vuilnisbak. Zo kan je er ook Too Good To Go-paketten ophalen, maar dan gaat het meteen om een grotere hoeveelheid en is een deel van het pakket een verrassing. Nu ook de broodjes van gisteren als, nouja, zoete broodjes over de toonbank gaan, is er weer een stuk van de voedselberg verkleind. Volgens Van Hecke gaat het op twee maanden tijd om zowat 3.000 broden. Een fractie van wat de keten vers verkoopt, maar ook flink wat kubieke meter afval minder.

