Na faillissement Gent Jazz: hoe moet het verder met Mardi Gras op de Gentse Feesten? “Wordt bekeken”

“Mardi Gras wordt niet georganiseerd door de vzw Jazz & Muziek, maar door de vzw Probas", zegt feestenschepen Bram Van Braeckevelt (Groen). “Officieel heeft het ene niks met het andere te maken. Toch zullen we uiteraard moeten kijken hoe en wat. Zij willen graag verder doen, lieten ze al weten. Maar we moeten bekijken of dat effectief kan.” Het restaurant SGOL onder de Stadshal zit overigens in hetzelfde schuitje. Ook dat is een concessovereenkomst tussen de stad en een vennootschap van Flamang, in dit geval de BV SGOL. Die is opgericht in oktober 2021, samen met Hannes De Wit, dezelfde man waarmee ook Mardi Gras wordt georganiseerd.