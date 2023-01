Na drie jaar eindelijk weer een bibberduik in Gent, en dat is een succes: “We zijn routinées geworden”

Omdat er dit jaar zoveel deelnemers waren, werd er gewerkt met twee golven. Twee keer werd er gezamenlijk opgewarmd en vervolgens in de vijver van de Blaarmeersen gedoken. De ene in bikini, badpak of zwemhort, de andere in een origineler kostuum. Zo was Ellen Van Glabeke uit Zwalm - niet alleen Gentenaars mogen deelnemen - verkleed als Harley Quinn, haar man Davy als The Joker en hun zoon Djayden als Mega Mindy. “Het is de tiende of elfde keer dat we meedoen”, zei Ellen. “We zijn routinées geworden, en vooral beter dan die van Oostende. Het water was maar 4,1 graden bij ons, aan de zee was het warmer.”