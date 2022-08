Na drie jaar eindelijk weer Bronzen Zwijntjes: krantenbezorger en fotograaf worden geëerd

Gent Kotente­kort dwingt studenten tot stevige maatrege­len: “Betalen voor je zelfs kan reageren op een adverten­tie”

Het vorige academiejaar is nog niet volledig achter de rug, maar voor de nieuwkomers in Gent is het nu al naarstig zoeken naar een kamer. Het is dus een seller’s market: wie verhuurt kan hoge prijzen vragen en ook makelaars zien mogelijkheden. Op websites zoals iKot moet je bijvoorbeeld betalen om op een advertentie te reageren.

5 augustus