Na drie jaar afwezigheid opnieuw middeleeuws ontbijt in het Industriemuseum

INTERVIEW 4 artiesten van het spraakma­ken­de Mardi Gras-plein onder Stadshal: “10 dagen Gentse Feesten is voor ons zoals een hele marathon sprinten”

‘The best free party on earth.’ Zo noemt organisator Hannes Dewit zijn geesteskind Mardi Gras. Tien dagen lang danst het volk op het Emile Braunplein de ziel uit het lijf op dreunende beats en onder een kleurrijk lichtspektakel. Een niet onaanzienlijk deel van de bezoekers komt echter vooral om er zich te vergapen aan de atletische lijven van de schaars geklede entertainers. Maar wie zijn deze tot de verbeelding sprekende artiesten? Wij konden vier van hen strikken voor een interview. “Dit is absoluut geen seksshow, maar een viering van het leven.”