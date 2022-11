Na de verplichte sluiting, de rechtszaak: hoe café Klein Mariakerke 500.000 euro verdiende aan cokeverkoop

GENT Provincie Oost-Vlaanderen krijgt erkenning voor goede work-lifebalans

De provincie Oost-Vlaanderen mag een jaar lang de titel ’Great Place to Work’ dragen. Daarmee is ze de eerste Belgische overheid die dit certificaat behaalt. Het certificaat wordt toegekend aan organisaties waarin medewerkers met plezier komen werken, trots zijn op hun job en vertrouwen hebben in elkaar.

