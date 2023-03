Na burgemeestersbevel in januari: 10 grondslapers minder, maar: “Er zijn inspanningen geleverd voor Gent”

Op 25 januari zaten er 456 mannen 53 vrouwen in de Gentse gevangenis, terwijl er officieel plaats is voor 224 mannen en 39 vrouwen. Gent had een bezettingsgraad van 181% de zwaarst overbevolkte gevangenis van het land. “Onmenselijk en onwerkbaar", oordeelde De Clercq, en hij schreef een burgemeestersbevel uit. “Eerder als signaal om de wantoestanden aan te klagen", zegt hij vandaag, na een vraag naar een stand van zaken van Sonja Welvaert (PVDA). “We kunnen de toestand in Gent niet los zien van de andere gevangenissen. Er is overàl overbevolking. Wordt er met gevangenen uit Gent geschoven, dan vergroot het probleem in andere gevangenissen.”

Toch is de toestand in Gent iets verbeterd. “We hebben nu nog 70 grondslapers, in plaats van 80", zegt De Clercq. “In totaal waren er Vlaanderen 247 grondslapers in de Vlaamse gevangenissen, een stijging van 40% tegenover januari, maar in Gent is het aantal met 12% afgenomen. We hebben nu niet meer de hoogste graad van overbezetting, het is nu erger in Dinant, Mechelen en Antwerpen. De bezettingsgraad in Gent is gezakt van 181 % naar 169 %. De druk blijft dus veel te groot, maar er zijn wel degelijk inspanningen geleverd voor Gent. Er zijn 39 gedetineerden uit Gent overgebracht naar ergens anders, maar er zijn intussen wel 55 gevangenen bijgekomen.”

Beterschap

Toch is er volgens De Clercq beterschap op komst. “Er zitten nu 292 gedetineerden in de nieuwe gevangenis van Dendermonde, als daar voldoende personeel is gevonden, kan dat worden opgetrokken naar 444 gevangenen. Eens de oude gevangenis gerenoveerd is en weer gebruikt kan worden, komen er nog eens 120 plaatsen bij. Begin 2024 zal ook de gevangenis van Ieper gerenoveerd zijn en weer openen, en die is ook goed voor 168 plaatsen. Tegen 1 mei zullen er in Gent nog steeds mensen op de grond slapen, maar in de nabije toekomst moet dat dus beteren.”

