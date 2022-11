Na bijna drie jaar is de kantine van het Rooigemzwembad opnieuw open

GENTHet heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar wie in het Rooigemzwembad duikt, kan nadien opnieuw een streekbiertje of chocomelk halen in de kantine. Na drie jaar heeft Farys een nieuwe uitbater gevonden. Peter Grootveld wil vooral een kwalitatieve, gezellige sfeer. “Een après-swim met een lekker biertje en alle klassiekers”.

Een droge worst, een zak chips of een ijsje, een streekbiertje of glaasje wijn of de ultieme klassieker: een warme chocomelk. Je kan het allemaal vinden in de kantine van het Rooigemzwembad, die Peter Grootveld na bijna drie jaar opnieuw opende. De kantine sloot al de deuren voor de coronapandemie, nadien was het een kwestie van verbouwingen en vergunningen. Vorige week kreeg Grootveld dan toch groen licht van de brandweer en die vrijdag al gingen de deuren open. “Het moest wel, er was een clubkampioenschap”.

Dierenarts

Veel ervaring in de horeca heeft Grootveld niet, integendeel. Hij is naast nieuwbakken cafébaas eigenlijk meer dan voltijds aan de slag als dierenarts in de Grensstraat. “Ik hou van mijn job dus het voelt niet als werken. Dit leek me een leuke kans, dus ben ik ermee aan de slag gegaan toen ze zich aanbood. Uiteraard staat er personeel in de kantine zodat de opening verzekerd is, maar na mijn werk als dierenarts kom ik gewoon zelf achter de toog staan”, klinkt het.

Volledig scherm Samen met medewerker Ralf schenkt Peter een glas uit voor wie er de calorieën net heeft afgezwommen. © svwg

Grootveld gaf de kantine een kleine transformatie: 't is een stuk gezelliger zitten aan de nieuwe toog en door de barkrukjes krijgt het geheel een gezellige loungesfeer. Al moet het natuurlijk ook vooruit gaan, om hongerige magen te vullen. Daarnaast mikt de nieuwe uitbater vooral op kwaliteit aan heel democratische prijzen. Vier euro voor een Westmalle bijvoorbeeld en 2,5 euro voor een pintje, cola of koffie. “We hebben wat klassieke zware bieren, maar ook enkele lokale pareltjes zoals Pius X. Wat je hier kan drinken en eten, heb ik vooral zelf graag. Ook de wijn zijn we op locatie gaan proeven.

Volledig scherm Peter Grootveld is de nieuwe uitbater van de kantine in het Rooigemzwembad; © svwg

Kleine honger

Voor de kleine honger is er ook een oplossing: je kan ook een croque monsieur, soepje of droge worst krijgen. En Peter vergeet ook zijn Nederlandse roots niet, want er staan ook zure bommen op de kaart, voor de durvers.

De kantine is momenteel enkel open tijdens de cluburen en woensdagnamiddag, maar er wordt snel op uitbreiding gerekend. Personeel vinden is voor alle horecazaken momenteel moeilijk, maar de Gentse zwemmers kunnen nu tenminste rekenen op een beloning na het harde werk. Schol!

