Na anderhalf jaar heropenen discotheken de deuren: ontdek hier waar je de komende dagen terechtkan voor een nachtelijk feestje

GENT Nog tien jaar warmte van IVAGO voor het UZ Gent: "Met restjes uit verbran­dings­oven sterilise­ren wij de mesjes”

28 september Met ‘restjes’ warmte van de afvalverbranding een heel ziekenhuis van warmte voorzien? In Gent doen we het al sinds 2007. Op dinsdag ondertekenden IVAGO en UZ Gent een overeenkomst voor nog eens tien jaar aan duurzame warmte. Die vertrekt in een verbrandingsoven in de Proeftuinstraat en eindigt in een OK in het UZ Gent.