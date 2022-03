Na aanhoudende tegenslagen sluit ‘Buffalo Mich’ zijn café The Grand Canyon: “De energiecrisis hakt er stevig in”

Gent/NazarethNa twee zware jaren, met een wagen in de voorgevel van zijn café en een zware brand bij hem thuis, blijken corona én de huidige energiecrisis de druppel. Cafébaas Mich Vynckier (39) - beter gekend als Buffalo Mich - sluit The Grand Canyon in Nazareth. “Maar we eindigen met een knaller.”

Omwille van de pandemie had Mich Vynckier, die in 2020 café The Grand Canyon had overgenomen, amper één maand de deuren geopend toen op 9 december van dat jaar een wagen in de voorgevel van zijn zaak belandde. Een forse opdoffer, maar Mich bleef niet bij de pakken zitten en zette door. Maar enkele maanden later, op 5 maart 2021, kreeg hij weer een tegenslag te verwerken.

Crowdfunding

Een brand die ontstond in de woonkamer van zijn huis, langs de Steenweg in Nazareth, zette de volledige woning in geen tijd in lichterlaaie. De brandweer kwam snel ter plaatse, maar de woning werd volledig verwoest. Ook toen bleven Mich en zijn vriendin Charlotte positief, mede door de crowdfunding die op poten werd gezet door vrienden.

Hoge benzineprijs

Intussen zijn we een jaar verder. Ondanks verwoede pogingen van Mich bleek het geen sinecure om zijn café goed draaiende te houden. Noodgedwongen ging hij op zoek naar een andere baan en hield hij The Grand Canyon enkele dagen per week open, maar dat was niet langer vol te houden. Dinsdag kondigde Mich de sluiting aan. “Na heel lang wikken en wegen heb ik beslist om niet meer verder te doen met het café. We gooien de handdoek in de ring, mede door corona en alle miserie die we gehad hebben. Daarnaast hakt de energiecrisis er stevig in. De elektriciteitsprijs is vertienvoudigd en mijn klanten die een motor hebben, gaan door de hoge benzineprijs minder de baan op. Na meer dan 20 jaar in de horeca is het tijd om de weekends eens voor onszelf te hebben.”

Neef van Elvis Presley

Mich zou Mich niet zijn als hij niet zou afsluiten met een knaller. “We doen nog drie optredens. Zaterdag is er garage rock, gevolgd door een dj. Zondag komt de neef van Elvis Presley spelen en volgende week donderdag is de laatste dag. Er zal dan Ierse folk punk gespeeld worden. Ik wil iedereen nu al bedanken die er de voorbije jaren bij is geweest. Ik ben dankbaar om al die wijze mensen te hebben leren kennen en ik hoop iedereen nog allemaal eens te kunnen zien.”