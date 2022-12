Na 68 veroordelingen moet wegpiraat 18 maanden brommen in gevangenis

De man heeft tijdens zijn carrière als chauffeur maar liefst 68 veroordelingen opgelopen voor de politierechtbank. De laatste keer dat hij in de politierechtbank moest verschijnen was omdat hij aan het rijden was, ook al was zijn rijbewijs ingetrokken. De Gentse politierechter vond het toen welletjes en besloot daarop om de man achttien maanden in de gevangenis te steken. Hij tekende echter tegen deze beslissing verzet aan.