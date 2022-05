Na 600 jaar verlaten de laatste ‘Arme Claren’ Gent: “Bewaarden met de grootste zorg de relikwieën en herinneringen aan de heilige Coleta”

De zusters verhuizen naar Lokeren, waar ze aansluiten bij de kloostergemeenschap van de zusters van de Heilige Engelen. Daarmee komt na 600 jaar een einde aan ‘hun biddende aanwezigheid in de stad’, zoals bisschop Lode Van Hecke dat noemt. Nu zondag 15 mei zal hij een dankviering voor de zusters opdragen in de kloosterkapel. Want het vertrek van de Arme Claren is niet alleen een aderlating voor de katholieke gemeenschap in Gent, na het eerdere vertrek van de zusters Capucienessen en de zusters Karmelietessen komt nu een einde aan het vrouwelijke contemplatieve religieuze leven in Gent.