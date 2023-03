Na 50 jaar in zijn winkel opent Bayram (63) een tweede Fruitco in Oostakker: “Meer ruimte om efficiënter te werken”

Pensioen? Niks van. Op zijn 63ste gaat de bekendste groente- en fruitman van Gent zelfs uitbreiden. De bekende zaak Fruitco van Bayram Özdemir aan de Vrijdagmarkt krijgt er tegen eind maart een groter broertje bij, langs de Antwerpsesteenweg in Oostakker. “Het is hier aan de Vrijdagmarkt te klein geworden, met een extra winkel en magazijn zullen we veel efficiënter kunnen werken.”

Het huis tussen de Q8 en de Colmar in Oostakker viel nooit echt op, tot kunstenaar Joni Van Nieuwenhuyse het onder handen nam. Nu is het meteen het meest kleurrijke en opvallende pand van de Antwerpsesteenweg. Er prijken grote afbeeldingen van fruit en groente in graffitistijl op de muren en op de lichtgroene gevel aan de straatkant staat ook Bayram afgebeeld. Het logo komt nog: Fruitco, bij Bayram, met daaronder de zin ‘schaaaaat, wat eten we vandaag?’. Met die zin voert Bayram reclame op sociale media.

Volledig scherm De tweede Fruitco, aan de Antwerpsesteenweg in Oostakker. Het portret van Bayram wordt aangebracht © Wannes Nimmegeers

Volledig scherm De tweede Fruitco, aan de Antwerpsesteenweg in Oostakker © Wannes Nimmegeers

Horeca

“Lang geleden was dit enkel een winkel voor particulieren", vertelt zoon Hasan. “Maar we zijn ook horeca-leverancier geworden. Momenteel beleveren wij meer dan honderd horecazaken in Gent. En daarvoor is onze zaak eigenlijk te klein geworden. De hele zaak is onderkelderd, maar dan nog. We hebben te weinig plaats om alle leveringen klaar te zetten voor transport, er moet een deel buiten voor we de rest kunnen doen. Bovendien zien de klanten in de winkel niet eens het volledige aanbod. Opnieuw: plaatstekort.”

En dus komt er een tweede Fruitco, strategisch geleden, langs de Antwerpsesteenweg in Oostakker. “Van daaruit kunnen we makkelijk leveren aan horecazaken in Lochristi, Destelbergen, Sint-Amandsberg en Oostakker, maar de horeca kan er ook voor kiezen om groente en fruit zelf af te halen”, legt Bayram uit. “De tweede Fruitco wordt ook een winkel voor particulieren. Bijna 800 vierkante meter hebben we daar, met drie koelcellen. Alles wat we in Gent-centrum niet hebben, hebben we daar wel. Parkeerplaats voor de deur, een ruim bureau, het zal perfect zijn.”

Volledig scherm Het portret van Bayram op de gevel © RV

Knecht

De zaak zal tegen eind maart open gaan. Bayram zal pendelen tussen beide locaties. Want hij zal het - bescheiden als hij is - nooit toegeven, maar hij weet dat mensen niet alleen voor zijn fruit en groenten komen, maar ook voor hem. Aan stoppen denkt hij nog lang niet, hij wil verder werken zolang hij dat kan. “Nog minstens 50 jaar", grapt hij. Bayram begon op zijn dertiende als knecht in de zaak die toen nog van Antoine en Christine Van Kerckhove en hun dochter Nathalie was. De mama van Christine was met de winkel aan de Vrijdagmarkt gestart in 1970. Bayram werkte zich op en runt nu al jarenlang de zaak. Twaalf mensen personeel werkt er intussen, en er zijn vijf bestelwagentjes die overal in Gent leveren. Ze hebben intussen zelfs een eigen snij-atelier, waar verse groenten worden versneden en dan verpakt.

De graffitigevel in Oostakker zal dit weekend worden afgewerkt, aan de inrichting van de zaak wordt hard gewerkt. Nog in maart zal de tweede Fruitco de deuren openen. En Bayram, die kijkt keihard uit naar de nieuwe uitdaging.

Volledig scherm Bayram van de groenten en fruitwinkel Fruitco op de vrijdagmarkt © Wannes Nimmegeers

Volledig scherm Oostakker, Bayram, © Wannes Nimmegeers

Volledig scherm Oostakker, Bayram, © Wannes Nimmegeers