Na 35 jaar tussen de boeken, slaat bibliothecaresse Rose-Marie (61) een nieuw hoofdstuk open: “Tijd om mijn tas thee warm leeg te drinken”

Je hebt bibliothecaresses en dan heb je ‘jouw’ bibliothecaresse. En voor heel wat mensen is dat Rose-Marie Maes, die de laatste tien jaar van haar carrière achter de desk en tussen de rekken van de bib in Ledeberg doorbracht. Een heel aantal buurtbewoners en mensen die als kind bij Rose-Marie aan het bureau stonden, zijn dan ook afscheid komen nemen. “Al heb ik van ‘mijn’ kindjes en klasjes, die hier naar de bib kwamen, al afscheid genomen, zodat ze niet zouden schrikken als ik er maandag niet was”, zegt de Zwijnaardse.

Van vader geleerd

Toch is ze een beetje geschrokken van de aandacht: de band voor de bib wordt vergezeld van een Nero-waardig wafelfestijn en letterlijk iedereen klampt haar aan. Nog een laatste woordje, een aanrader of een vraag. En nog een aantal boeken die teruggebracht worden, natuurlijk. “Natuurlijk zal ik het missen, maar ik kijk er ook naar uit om de komende tien jaar en langer nog heel energiek en met veel goesting verder te doen”.

Volledig scherm Een presentje van de collega's: een strip-Rose-Marie. © rv

Rose-Marie is bibliothecaresse in hart en nieren, ook haar vader werkte in de bib van Zwijnaarde. “Eigenlijk was hij een filosoof en ik heb warme herinneringen aan samen met hem tussen de boeken te zitten”. Haar vader is intussen in de negentig, daar zal Rose-Marie dus een stukje van haar tijd doorbrengen. Net zoals haar zes kleinkinderen die nu ook een stuk meer van haar aandacht krijgen.

Een uitdaging

Maar ze blijft er ook opvallend bescheiden bij. “Ik heb het altijd graag gedaan. Uiteraard heb ik beroepshalve veel gelezen, verder duik ik graag in een roman. Vooral het contact met de mensen is belangrijk, al is dat de laatste jaren veel veranderd. Zowat elke tien jaar ben ik aan een nieuw hoofdstuk begonnen. Zowel in de bibliotheek van Zwijnaarde, waar ik woonde, als in Merelbeke heb ik er een decennium opzitten. Nadien ben ik bewust naar hier gekomen. In Ledeberg was er een uitdaging, het is heel multicultureel en ik werk graag met kinderen”.

Dat is ook te merken aan de kleine horde 6- tot 10-jarigen die om de haverklap een vraag komen stellen en een rustig, lief en kordaat antwoord krijgen. De tekeningen aan de prentenbakken en de bedankjes van de kinderen spreken voor zich. Stilzitten doe je niet, in de bib, en zeker niet met zoveel jaar ervaring op de teller. “Nochtans hou ik van rust, daar ga ik dus ook ontzettend van genieten. We leven in zo’n chaotische en drukke wereld, dat hoeft niet voor mij. Al ga ik er wel van genieten om mijn kopje thee leeg te drinken terwijl het nog warm is”. Van haar collega’s krijgt Rose-Marie nog een prachttekening, die doet een beetje denken aan de laatste prent in een strip van Suske en Wiske. Een knipoog en hop, naar de volgende pagina.

