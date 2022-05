Na 14 boetes en een verloren rechtszaak tegen stad Gent geeft thuisverpleegkundige Kenny (32) er de brui aan: “Onmogelijk om parking te vinden in centrum”

Gent Mag ik je peuken? Bijzondere campagne weer van start, en ook robot is terug

Mag ik je peuken? De opvallende spreuk duikt her en der weer op in het Gentse straatbeeld. Eind vorig jaar gebeurde dat ook al. Met de campagne wil de stad rokers aanmoedigen om hun peuken in de vuilnisbak te gooien in plaats van op straat. Deze keer werden doelbewust bepaalde locaties geviseerd in Gent.

