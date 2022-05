Na 1,5 jaar werken maakt Gent kennis met ‘turborotonde’: “Voor België is dit een primeur”

Gent Flyers met een naaktfoto verspreid, een stiekem opgenomen seksfilm­pje online gezet... “Wat mijn ex heeft gedaan, heeft me tot in mijn kern geraakt”

Een ware hel die 6,5 jaar duurde, dat is waar een 42-jarige vrouw uit Gent naar eigen zeggen was in beland na de breuk met haar partner. Van flyers met haar naaktfoto verspreiden bij buren, vrienden en familie tot een vals profiel aanmaken op escortewebsites: haar 49-jarige ex riskeert twee jaar cel. “Hij heeft haar op een vulgaire manier gepest." Maar volgens de beklaagde heeft de vrouw het allemaal zélf gedaan, om hem in een slecht daglicht te plaatsen.

30 mei