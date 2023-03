Muziekcentrum De Bijloke wint erfgoedprijs 2022 voor herbestemming ziekenzaal

Specifiek gaat het over de herbestemming van de 13de eeuwse ziekenzaal van het voormalige ziekenhuis. Die is omgebouwd tot een prachtige concertzaal met een geweldige akoestiek. De provincie noemde de zaal een toonaangevend voorbeeld op internationaal niveau, zowel visueel als akoestisch. De herbestemming is van de hand van het team DRDH architects & Co, in opdracht van de stad Gent. Beide partijen mogen de geldprijs van 10.000 euro verdelen. “Wie zich in Gent zorgen maakt over de herbestemming en de herinrichting van het Gravensteen en de Sint-Annakerk, vindt in deze concertzaal de troost dat ‘architectural healing’ mogelijk is", sprak juryvoorzitter Koen Van Synghel.