Muziekcafé Kinky Star bestaat 25 jaar: “Onlangs zat er weer ene op ons dak, en dat was niet de eerste keer”

GentDat er heel wat verhalen te rapen vallen in de Kinky Star, staat als een paal boven water. Het muziekcafé op de Vlasmarkt bestaat een kwarteeuw, en dat zal Gent geweten hebben. Ken je het verhaal van de rolstoelgebruiker al, die het liefst in het midden van de moshpit belandde? Of van de drummer die elke ochtend van de Gentse Feesten een dronken drumsolo afstak?

De meesten kennen de Kinky Star als een café waar veel optredens doorgaan, maar het is zoveel meer dan dat. “Het is een warme thuis voor muziekliefhebbers en beginnende artiesten”, vat Lindsi Dendauw, al zes jaar ‘chaosplanner’ bij Kinky Star, samen. “We geven hen een podium, maar we voorzien ook coaching. Zo hebben Compact Disk Dummies en Meskerem Mees nog ons JonGeduld-programma gevolgd. Daarnaast voorzien we ook coaching voor jonge, creatieve ondernemers in het algemeen.”

Dat is een hele boterham voor een café dat ooit ontstaan is als een soort van clubhuis van een bende vrienden. Oprichter Luc Waegeman was samen met zijn band The Sex Machines een eigen label gestart: Kinky Star Records. Om dat label en hun album te bekostigen, zijn ze samen een café gestart. Het label – waar onder andere het Hof van Commerce nog begonnen is – bestaat intussen niet meer, maar het café is gebleven.

Volledig scherm Uit de oude doos. © Kinky Star

Volledig scherm De Kinky ging eind maart weer open na een grondige opknapbeurt. © Jeroen Jacobs

Een kwarteeuw Kinky

Net omwille van haar ontstaansgeschiedenis, heeft de Kinky Star altijd een anarchistisch kantje gehad. Zo moet Sanne Werkers, wanneer we hem vragen naar de beste anekdotes van de afgelopen 25 jaar, meteen denken aan een verhaal van de oude garde. “Er was toen een drummer verbonden aan de Kinky die, telkens wanneer de muziek werd uitgezet op de Gentse Feesten om 8 uur, nog naar buiten kwam met zijn drumstel. Om dan een epische, dronken, illegale drumsolo af te steken.”

Sanne is na al een zevental jaar deel van het team achter Kinky Star. In die tijd heeft hij drie keer meegemaakt dat hij naar het café kwam en iemand op het dak zag zitten. “De laatste keer ging het om een jong studentje wiens wit hemd volledig groen en bruin zag van op ons dak te zitten. Nadat de brandweer hem beneden had gekregen, vroeg ik hem: van waar kom je? Van de Overpoort, antwoordde die doodleuk. Maar hij wist helemaal niet meer hoe hij op ons dak was beland.”

Sanne is een wandelend verhalenboek, de anekdotes blijven maar komen. Zo moet hij ook meteen denken aan een vaste klant, een rolstoelgebruiker, die vaak vooraan stond aan het podium bij een optreden. “Hij is zo al meermaals in het midden van een moshpit beland, niet onvrijwillig. Ooit hebben ze hem doen crowdsurfen, met rolstoel en al. De remsporten van die avond waren nog lang zichtbaar als je naar boven keek. Net als de vele gaten die met de jaren in ons plafond werden geboord. Door schurende gitaren en gitaren met een boor in onder andere.”

Volledig scherm De Kinky ging eind maart weer open na een grondige opknapbeurt. © Jeroen Jacobs

Volledig scherm Uit de oude doos. © Kinky Star

Op naar de 27 jaar

De remsporen en gaten zijn niet meer zichtbaar vandaag. Het café kreeg onlangs een grondige opknapbeurt, in aanloop naar het 25-jarig bestaan. Zo werd de permanente plas in het midden van het café weggewerkt, de toog werd vernieuwd en aan de andere kant gezet, de elektriciteit en brandalarmen vernieuwd, de vloer verhoogd en de tech booth veranderd zodat er meer plaats is voor het podium.

31 maart ging de Kinky Star weer open. Enkele dagen erna, op 2 april, werd nog een groot feest gegeven voor het 25-jarig bestaan van het café. “Het 20-jarig bestaan van de Kinky was gigantisch”, zegt Lindsi. “Dat was precies een tweede Gentse Feesten, maar dan enkel op de Vlasmarkt. We hebben toen ook een boek uitgegeven, dat je nog steeds kan kopen op onze website of in ons café, met alle beste verhalen in. We hebben getwijfeld of we ons 25 jaar ook zo groot wilden doen. In de plaats wilden we ons 27ste verjaardag nog groter te vieren, volledige in rock ’n roll stijl. Of moeten we vooral het jaar erna vieren, omdat we géén deel zijn geworden van de Club 27? We zien wel over twee jaar. Nu focussen we volop op de heropstart.”

De Kinky Star is open van woensdag tot en met zondag vanaf 20 uur. Elke donderdag, vrijdag en zaterdag zijn er gratis optredens. Meer info vind je op de Facebookpagina.

Volledig scherm De Kinky ging eind maart weer open na een grondige opknapbeurt. © Jeroen Jacobs