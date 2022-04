Museum voor Schone Kunsten viert 225e verjaardag met nocturnes, prikkelarme momenten, workshops en meer

Het Museum voor Schone Kunsten Gent werd officieel opgericht in 1798. In 1802 gingen de deuren open voor het brede publiek. Dat maakt het MSK het oudste publieke museum van het land, één van de oudste van Europa zelfs. Dat betekent ook dat het museum volgend jaar 225 jaar bestaat. De Vrienden van het Museum – de vriendenvereniging met 850 leden dat de collectie mee helpt groeien – blaast dit jaar al 125 kaarsjes uit. Beide jubilea worden een gevierd met een cultureel feestjaar.

Op 2 september wordt de aftrap gegeven met een vierdaags feestweekend. Erna volgen tentoonstellingen, een historisch parcours in de zalen, een reeks kunstprojecten in de stad, nocturnes, themadagen en -weken, prikkelarme momenten, workshops, gespreksavonden, nieuwe activiteiten voor personen met bijzondere noden, stadswandelingen, activiteiten voor de allerkleinsten en zoveel meer. “Of je nu nieuwkomer bent in Gent, fervente kunstkenner, student op kot om de hoek, of alle drie samen, in 2022 en 2023 wil het MSK je nog meer dan anders op je wenken bedienen”, vat Manfred Sellink, directeur van het MSK, mooi samen.