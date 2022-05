Muntstuk als dank aan de zorg onthuld in UZ Gent

Gent Gentse rocker overleden jaar nadat patser uit Muide hem in coma sloeg: “Hij is die laffe aanval nooit te boven gekomen”

De Gentse rocker Kurt Vanpeteghem, gitarist van Mad Dog Loose, is op zondag 1 mei overleden op 56-jarige leeftijd. Volgens zijn familie en vrienden is zijn overlijden een rechtstreeks gevolg van de harde slagen die Kurt vorig jaar moest incasseren bij een geval van verkeersagressie in de Loodsenstraat in de Muide. Zij hebben klacht ingediend wegens doodslag. “De Kurt die wij kenden, is daar gestorven op straat.”

