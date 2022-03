Mountainbiker (82) wordt onwel in Gents natuurgebied, maar ziekenwagen staat half uur voor poort: “Nee, die sloten blijken geen goed idee”

Gent Buffalo’s kruisen best paasmaan­dag aan in de agenda: bekerfina­le tegen Anderlecht op 18 april

Het was nog even onduidelijk of het 16 of 17 april zou worden, maar nu is beslist dat de clash om de beker zal gespeeld worden op maandag 18 april op de Heizel. Aan de aftrap: KAA Gent en RSC Anderlecht. Er komt die dag ook een groot scherm op het Sint-Pietersplein.

4 maart