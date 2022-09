Motorrijder (37) komt om het leven nadat hij inrijdt op vrachtwagen op E17 in Beervelde, trucker in levensgevaar bij tweede ongeval in staart van file

Reanimatie lukte niet

In die wagen zaten 5 personen. De bestuurder kon zijn wagen 100 meter verder veilig tot stilstand brengen, maar een tweede aanrijdende wagen had minder geluk. De bestuurder verloor de controle over het stuur, waarna het voertuig aan het slippen ging. Uiteindelijk kwam de wagen in de gracht naast de snelweg terecht. De vier inzittenden van die wagen raakten niet gewond maar verkeerden wel in shock. De hulpdiensten repten zich naar het ongeval en ondernamen nog een reanimatiepoging om het leven van de motard te redden, maar dat mocht helaas niet baten, de man overleed ter plaatse. Het slachtoffer is een man van 37 jaar uit Harelbeke. Hij was ook lid van de motorclub Outlaws en zou van een motortreffen op weg naar huis geweest zijn. Een verkeersdeskundige werd aangesteld om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.