Mooi weer veroorzaakt nu al drukte op snelwegen richting kust

Vrouw gereani­meerd nadat ze in het water belandt langs Trekweg

Langs de Trekweg in Mariakerke is donderdagnamiddag een vrouw in het water gesprongen. Het slachtoffer kwam meteen in moeilijkheden en diende uit het water gered te worden. Na een reanimatiepoging werd ze in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis.