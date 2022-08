Monnikenwerk. Scheherazade herstelt mozaïeken looplijnen en zitbanken in Pierkespark: “Wie een steentje wil bijdragen, is welkom”

Scheherazade maakt al 25 jaar mozaïekkunst voor particulieren en lokale autoriteiten. Het was zij die de mozaïeken tien jaar geleden aanbracht in het Pierkespark. “We zijn gestart in 2010, drie jaar later was het project af”, herinnert ze zich. “Er zijn dagen dat ik alleen aan het werk was, maar ik heb ook veel hulp gekregen van vrijwilligers: van vrienden tot buren.” Het resultaat mocht er zijn: de mozaïeken looplijnen die overgaan in banken maken het park uniek. Alleen: enkele jaren later kwamen heel wat tegels los te zitten.