Moet de straatverlichting ‘s nachts opnieuw aan? Fauve (34) legt de vraag voor aan de Gentenaars

Inmiddels zijn alle 1.800 elektriciteitscabines in Gent aangepast om de openbare straatverlichting ‘s nachts vaker te doven. Maar daar zijn de eerste stemmen om de maatregel terug te schroeven. Fauve Peirelinck (34) en Matilde De Cooman (27) startten een enquête die inmiddels meer dan 2.500 is ingevuld.

Moet de straatverlichting in Gent ‘s nachts opnieuw aan? Het is een vraag die Fauve en Matilde uit de Brugse Poort opwerpen een online bevraging. Dat het thema leeft, mag duidelijk zijn. Pas vorige week ging de website online en inmiddels reageerden al meer dan 2.500 Gentenaars. Een aantal dat ook de initiatiefnemers niet verwachtten.

“Het idee om hiermee te starten moet ergens in maart zijn ontstaan”, zegt Fauve. “Ik was na een lezing nog iets gaan drinken in de Backdoor, een café aan de Overpoort. Na middernacht reed ik naar huis met de fiets en het was, zeker op de Coupure, gewoonweg pikkedonker waardoor ik me onveilig voelde. Ik sprak erover met mijn vriendin Matilde, samen zijn we nu deze bevraging gestart.”

Volledig scherm Ook hier in de Brugse poort is de verlichting 's nachts gedoofd. © Wannes Nimmegeers

Onveiligheidsgevoel

Officieel is het aantal klachten beperkt, zo bleek in de Gentse gemeenteraad midden mei. “We krijgen ongeveer 70 meldingen binnen van inwoners”, zei schepen Filip Watteeuw (Groen) toen. “In 50 gevallen is er sprake van mensen die ongerust zijn of niet tevreden zijn met de nieuwe plannen. Er waren vijf valpartijen, maar die zijn niet noodzakelijk te wijten aan de gedoofde verlichting.”

Toch vraagt Peirelinck zich af of alles in cijfers valt te vatten. “Een voorbeeld: Plan International berekende eerder dat slechts 6 % van de jongeren aangifte doet van seksuele intimidatie. Als het donker is en je weet dat je moeilijk herkend wordt, dan zal de drempel om schunnige opmerkingen te maken lager zijn.”

Verder stijgt volgens onderzoeken het aantal inbraken niet door de straatverlichting uit te knippen. Maar los daarvan is er ook het onveiligheidsgevoel, benadrukt Peirelinck. “Dat gevoel willen wij in kaart brengen. Wat met Gentenaars die na middernacht niet meer naar buiten durven? Ook een ‘gevoel’ kan grote gevolgen hebben.”

Gentse Feesten

In de praktijk brandt de verlichting niet op zondag-, maandag-, dinsdag- en woensdagnacht, en dat telkens van middernacht tot 5 uur ‘s morgens. Tijdens de Gentse Feesten zal de verlichting sowieso wél de hele nacht branden. Destijds voerde het stadsbestuur de maatregel in om de gestegen energieprijzen sinds de oorlog in Oekraïne de baas te kunnen.

Pas eind 2024 volgt echter een evaluatie. Want hoewel de prijzen inmiddels zijn genormaliseerd, is het niet eenvoudig om de klok terug te draaien. Er is niet één systeem waar alle straatverlichting in Gent op draait. Kast per kast moeten technici de aanpassingen doorvoeren. Onder meer Turnhout en Geel beslisten intussen om de verlichting opnieuw aan te knippen. Volgt Gent dan toch binnenkort?

Zelf de enquête van Fauve en Matilde invullen? Dat kan via deze link: www.tinyurl.com/lichtenaan

