Moeder verschijnt met baby op beklaagdenbank van rechtbank: “Waar zijn we in godsnaam mee bezig?”

GENT Wat gaat er gebeuren met het standbeeld van Leopold II? De beslissing moet nog genomen worden

In juni 2020 werd het standbeeld van voormalig koning Leopold II uit het Zuidpark weggehaald. De koloniale geschiedenis moest beter gekaderd worden. Bijna twee jaar later staat het standbeeld nog steeds in depot van het STAM, maar wat gaat er verder mee gebeuren?

14:27