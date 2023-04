Moeder en jong zoontje werken samen om reizigers te bestelen in het Sint-Pietersstation

Studenten ontwikke­len sticker om glazen af te dekken tijdens uitgaan: “We kennen allemaal wel iemand die gedrogeerd werd in de Overpoort”

Sebbe van Weezenbeek, Lucas Van Dijck, Jan Vandenberghe en Dani Scheffers weten maar al te goed dat de Overpoort een straat vol plezier, maar ook verdriet is. “We kennen allemaal wel iemand die gedrogeerd werd tijdens het uitgaan”, zeggen ze. Om dat te verhinderen in de toekomst, hebben ze een sticker ontwikkeld die je over eender welk glas kan plakken.