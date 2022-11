Moeder en dochter vormen brunchbar om tot cadeautjeswinkel: “Elk stuk werd zorgvuldig geselecteerd”

Vijf jaar geleden, in 2017, vormden Ansofie en haar mama Bernadette de hoek van de Leo Tertzweillaan en de Kliniekstraat in Gentbrugge om tot een succesvolle brunchbar: Lebrunch. “Ik droomde toen al van een winkeltje, maar het pand is te klein om beide te doen”, vertelt Ansofie. Door de pandemie schakelde ze volledig over naar brunchboxen op bestelling en catering voor babyshowers en andere kleine feestjes.

“Wat je hier nergens gaat zien is Made in China”, glundert Ansofie. “Elk stuk werd zorgvuldig geselecteerd. Daar is heel veel in tijd en denkwerk in gekropen.” Het duo verkoopt vooral spullen van Scandinavische, Duitse, Nederlandse en Belgische merken. Jong en klein. “Ik ben heel blij dat ik mijn twee passies kan combineren nu. Maar het is ook leuk voor de buurt: er is niet veel in Gentbrugge.”