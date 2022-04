Misnoegde Gentbruggenaar deelt zelfgemaakte boete uit aan foutgeparkeerde chauffeur: “Genoeg plaats gebruikt om een begrafenisstoet te stallen”

Dat het de misnoegde chauffeur hoog zit, blijkt uit de moeite die hij of zij gestoken heeft in het namaken van de boete. Zelfs het logo van de stad Gent werd keurig aangebracht op het stukje papier dat tussen de ruitenwissers van foutief geparkeerde wagens gestoken werd. Aanvankelijk lijkt het oprecht om een boete te gaan, maar al snel wordt duidelijk dat dat toch niet het geval is.

“Dit is geen parkeerbon, maar als het aan mij was om ze uit te delen, zouden het er twee geweest zijn. Als gevolg van uw stompzinnige, totaal mislukte poging tot parkeren, heeft u hier genoeg plaats gebruikt om een volledige begrafenisstoet, 1 paard en wagen, 2 olifanten, een geit en een parade van 26 pigmeeën uit donker Afrika te stallen. De reden waarom u dit aangeboden krijgt, is dat u misschien in het vervolg ook eens aan een ander zult denken in plaats van alleen aan uzelf. Trouwens, ik hou ook niet van egoïstische, maniakale chauffeurs en waarschijnlijk behoort u tot één van deze twee categorieë! Ik wil besluiten met de wens uit te spreken dat u zonder benzine komt te staan, om 17.15 uur, op het Saoediëplein te Brussel, bij een leeg benzinestation. Tevens hoop ik dat corrosie uw wagen in recordtijd zal reduceren tot een hoop onbestuurbaar roest.”