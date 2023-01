Minister Peeters lanceert MIA Quick Scan, om wegen met veel ongevallen snel veiliger te maken. “Kleine ingrepen kunnen snel beterschap brengen”

Minister Lydia Peeters zakte zelf naar Gent af, om samen met verkeersveiligeheidsexperts, de burgemeester, de mobiliteitsschepen en enkele buurtbewoners de situatie aan de Land Van Waaslaan te bekijken. MIA staat voor ‘Mobiliteit Innovatief Aanpakken’. “We willen daarmee korter op de bal wil spelen bij situaties waar een subjectief verkeersonveiligheidsgevoel heerst of na zware of dodelijke ongevallen”, zegt ze. De experts hebben samen met een delegatie van het buurtcomité ‘Veilig 9040’, een aantal locaties bezocht om zich een beter beeld te kunnen vormen van de problematiek op de Antwerpsesteenweg en de Land van Waaslaan. In de buurt lopen drie drukke gewestwegen richting Dampoort, ze doorkruisen woonbuurten, en in de buurt liggen ook verschillende scholen. “Wij willen dat kinderen vanaf 8 jaar zich veilig zelfstandig op straat kunnen bewegen”, zegt Peeters, “en ik besef dat er nog veel werk op de plank ligt voor dat effectief zo is.”

Buurtcomité

Na twee ongevallen met kinderen vlakbij die Antwerpsesteenweg vroegen, én kregen de buurtbewoners een overleg met de minister. “Eigenlijk waren hier verschillende buren, school- en actiecomités los van elkaar bezig met de verkeersproblematiek”, zegt Jan Schouppe van het buurtcomité. “Door dat crisisoverleg hebben we elkaar gevonden, en werken we nu samen als ‘Veilig 9040'.” Na het bezoek aan de minister voerde die onmiddellijk zone 30 in op de Antwerpsesteenweg. “We willen dat ook voor deze Land van Waaslaan”, zegt Schouppe. “Want nu heb je 30 per uur op de Dendermondsesteenweg en de Antwerpsesteenweg, terwijl de Land Van Waaslaan - de middelste van de 3 steenwegen die parallel naar de Dampoort lopen - nog 50 is. Dat is niet logisch.”

Volledig scherm De Land van Waaslaan is een gevaarlijke plek voor zwakke weggebruikers © Wannes Nimmegeers

De minster stuurde een team van experts naar de Land van Waaslaan en omgeving, om een ‘Quick Scan’ uit te voeren. Dat resulteert alvast in concrete acties op heel korte termijn. “We gaan alvast nog dit voorjaar de fietspaden verbreden tussen de Schoolstraat en de Arenbergstraat, en de rijstroken versmallen”, zegt Peeters. “Daardoor komt er meer ruimte voor fietsers, en gaan auto’s automatisch trager rijden. Op verschillende kruispunten op de N70 installeren we later dit jaar ook verkeerslichten. Dat zal zo zijn aan de Jef Crickstraat, de afslag naar de Antwerpsesteenweg, de Kleine Schuurstraat en de Oude Bareelstraat.”

Volledige omgeving

“We danken het buurtcomité overigens voor hun waardevolle input over de situatie en over het subjectief gevoel van verkeersonveiligheid. Tijdens zo’n scan beperken we ons immers niet tot de infrastructurele analyse van het punt dat als gevaarlijk wordt beschouwd, maar bekijken we de volledige omgeving. Door het té snel invoeren van bepaalde maatregelen of aanpassen van de infrastructuur op een specifieke locatie bestaat immers het risico dat je het probleem verplaatst, en dat proberen we uiteraard te vermijden. We willen komen tot een duurzame verkeersveilige omgeving. Na de scan komen nog aanbevelingen, die zeer snel omgezet kunnen worden naar acties op het terrein. ‘Quick wins’ moeten de verkeersveiligheid maar ook de leefbaarheid ​ verhogen.”

Burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) en schepen Filip Watteeuw (Groen) zijn tevreden met de aanpak, en uiteraard ook blij dat Gent de eerste MIA Quick Scan krijgt. Ook het buurtcomité is tevreden, en kijkt uit naar de aanpassingen.

