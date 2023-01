Minder schepen, kortere zebrapaden én langer groen: nemen files aan Meulestedebrug vanaf donderdag af?

Is er verbetering in zicht voor de files rond Meulestedebrug? Eind november werd rond de brug ‘vierkant groen’ ingevoerd, wat wil zeggen dat zwakke weggebruikers uit de verschillende richtingen tegelijk groen hebben. Het nadeel? Wagens staan langer voor het rood met lange wachttijden tot gevolg. De Lijn kortte zelfs haar buslijnen 50 in .

Ook maakte het AWV vier verkeerslichtenprogramma’s die inspelen op de drukte eigen aan het moment van de dag. In de ochtend is het op bepaalde punten bijvoorbeeld steeds drukker dan in de avond. “Met al die aanpassingen moeten we in de spits ongeveer 150 voertuigen per uur extra te kunnen verwerken”, aldus het AWV.